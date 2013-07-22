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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 11:12 BJT

路透调查：新加坡6月CPI料同比增长1.7%，因食品和汽车价格上涨

* 6月CPI料较上年同期增长1.7%，5月为上涨1.6%

* 核心CPI料较上年同期增长1.8%，5月为升1.7%

* 数据将于7月23日(周二)0500GMT公布

路透新加坡7月22日 - 路透访问分析师的调查显示，新加坡6月消费者物价指数(CPI)增幅可能连续第二个月微升，因食品成本上涨，且汽车价格从今年稍早的跌势中反弹。

分析师的预估中值显示，6月CPI料较上年同期攀升1.7%，增幅高于5月的1.6%和4月的三年低点1.5%。(完) (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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