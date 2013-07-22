路透调查：新加坡6月CPI料同比增长1.7%，因食品和汽车价格上涨

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 6月CPI料较上年同期增长1.7%，5月为上涨1.6%
* 核心CPI料较上年同期增长1.8%，5月为升1.7%
* 数据将于7月23日(周二)0500GMT公布
路透新加坡7月22日 - 路透访问分析师的调查显示，新加坡6月消费者物价指数(CPI)增幅可能连续第二个月微升，因食品成本上涨，且汽车价格从今年稍早的跌势中反弹。
分析师的预估中值显示，6月CPI料较上年同期攀升1.7%，增幅高于5月的1.6%和4月的三年低点1.5%。(完) (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --