香港已公布经济指标--2013/7/22

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2013年5月 零售值 +12.8 +20.7 +8.7 2013年5月 零售量 +12.2 +19.4 +5.7 2013年6月 综合消费物价指数（CPI） +4.1* +3.9 +3.7 2013年6月 甲类消费物价指数（CPI A +4.6* +4.4 +3.3 ） 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年4-6月% 13年3月-5月% 12年4-6月% 3.3 3.4 3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元 当月 前月 上年同期 为单位） 2013年5月 贸易赤字／盈余 -44.27 -42.70 -35.57 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月