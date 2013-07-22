版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 11:23 BJT

中国灾情：甘肃省6.6地震已造成11人死亡，81人重伤--新华社

路透北京7月22日 - 据新华社报导，中国西北省份甘肃省岷县、漳县交界地震已造成11人死亡，81人重伤。

新华社此前报导，从甘肃省地震局了解到，周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐