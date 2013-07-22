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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 11:28 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小升，股市升势带来支撑力道

“这个地方上周有一些支撑，今天守得很稳，”一外资银行交易员说。“进口商有些美元需求，海外人士的动作不大，所以市场看起来十分安静。”

其补充说，只要美元升至1,190韩元，就会发现出口商抛出美元，这让市场锁定在狭幅区间波动，投资者等候新的线索。

韩股综合股价指数 涨0.6%至1,883.26点。

三年期韩国公债9月合约 升0.02点，报105.82。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,118.9 1,121.7

日圆/韩元 11.1814/878 11.1231

韩国公债期货* 105.82 105.80

韩国综合股价指数 1,883.26 1,871.41

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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