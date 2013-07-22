中国房地产：上海徐家汇一商业地块出让程序启动，起始价175亿元

路透上海7月22日 - 上海市规划和国土资源管理局网站刊登公告称，上海颇受关注的超级商业地产项目--徐家汇中心项目地块的用地使用权近阶段将出让，近期首先进行地块出让预申请，该地块出让起始价175亿2,611万元人民币。

东方早报周一报导引述一知情人士称，由于涉资巨大，海外资金牵头开发的可能性很大。目前在谈的开发商，包括新鸿基 、香港怡和、恒基 、香港置业。另一知情人士透露，九龙仓 已以这个项目为标的，在海外准备筹集数百亿元资金。

上海规土局网站显示，该地块总面积99,188.8平方米，用途为商业办公、餐饮旅馆业，主建筑最高不超过370米。受让人自出让合同签订后五日内先付出让价的两成，其余款项在一年内分两期支付，并需在交地后一年内开工。

公告称，预申请人可独立或联合申请，一经提交预申请，视为接受该地块起始价，预申请截止日为8月7日。只有通过预申请资格确认，才可进入该地块的正式出让。

上海徐家汇中心地块位于上海徐家汇商圈，但该地块的开发历程已有八年。据东方早报报导，该地块的拆迁直至去年下半年才完成，徐汇区为这个项目已投入100多亿元拆迁费，拆迁费利息费用相当于“每天一台法拉利。”（完）

欲了解更多细节，可点选上海市规划和国土资源管理局网站（www.shgtj.gov.cn/） (发稿 林琦; 审校 林高丽)