中国外汇：8月外汇占款增加273亿元人民币，终结前两月连减势头--路透测算

加拿大股市：收高，能源股受油价上涨带动攀升
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透北京9月18日 - 路透根据中国央行周三公布数据测算，8月外汇占款恢复正增长，为增加273亿元人民币，终结此前两月连续减少态势；同时财政存款增加1,398亿元。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，8月末金融机构外汇占款余额为273,915.92 亿元；财政性存款余额为41,897.22 亿元。
上述两项数据表明，8月份市场因此抽离的流动性为1,125亿元。
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：
2013年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 1,398 6,545.78 -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) 273 -244.74 -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59
2012年12月 11月 10月 9月 8月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174
外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
上周美国原油库存增幅小于预期，加之利比亚供应受扰，扶助提振美国原油期货上扬1.14美元，或2.4%，报每桶49.51美元。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，为连续第二日因空头回补上扬，美国农业部周五将发布种植面积报告。
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三微升，为连续第二日上扬，因投资者在美国农业部周五发布报告前出脱空头头寸。