台湾债市：无多余公债筹码可做RP，大型票券商调降利率

路透台北7月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳于低位，惟有一大型票券商将公债RP利率进一步调低，因券源不足。资金调度人士表示，今日整体金融体系资金仍宽裕，但可供承作的筹码有限，月底前利率料维持在此一低档水位。

证券交易商表示，今日有中油10年期公司债61亿台币及台电七年期公司债40.5亿台币交割，有客户上周就来电框券。不过由于对后市保守，交易商对持有中油、台电这类发行期较长的类公债兴趣缺缺，因此并不会有太多新增的券可供承做。

针对本周将有台塑化 、台积电 及台达电 陆续发放现金股利，他们指出，今天还没有感受到发放股利的效应。

“还没看到投信基金遭赎回，纵然如此，利率应该不会反弹。”一位证券商交易员说。

一大型票券市场人士则称，今日调低公债RP利率至0.50-0.53%，主要是因为券源不足，且调券的利差愈来愈小。惟另一票券商交易员则说，今日RP利率仍持平于上日，没有进一步调整。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，上日在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。