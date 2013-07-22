台湾央行：91天期国库券决标贴现率0.398%，高于市场预期

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北7月22日 - 台湾央行周一代财政部标售91天期国库券，其决标贴现率为0.398%，高于市场预期的约0.35%。不过此得标利率仍创下同天期国库券的三年低位，前低为2010年7月发行的91天国库券，得标利率落在0.358%。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.357%，区间为0.25-0.398%。此期国库券由银行业100%得标。
此期国库券投标总额为603亿台币，发行金额为200亿，投标倍数为3.02倍。
该期国库券为足额发行，将在周二(7月23日)交割，到期日为2013年10月22日。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
(完)
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