重发-更新版 1-中国金融：6月外汇占款负增长，下半年存资本流出压力

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* 6月外汇占款七个月来首现负增长

* 下半年存资本流出压力

* 资金流出或导致利率中枢提升

路透北京7月22日 - 如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

从今年1月新增6,836.59亿元的天量到6月的负增长，今年上半年的外汇占款数据如同高山滑雪。根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，6月末金融机构外汇占款余额为273,887.46亿元；财政性存款余额为33,954.71亿元，当月财政存款减少1,217.75亿元。

上述两项数据表明，6月份市场因此注入的流动性为805.7亿元。

“6月外汇占款是负增长也符合大家都预期，无论是从6月的中美利差、人民币汇率的走势、外管局新规以及种种打击虚假贸易的措施看，6月都会成为外汇占款负增长的始端。我们认为这个趋势会贯穿到下半年，也就是说下半年外汇占款很可能将从向市场注入流动性转变为抽走流动性。”联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩说。

上海一外资银行外汇交易主管亦预计7、8月份外汇占款微幅增长甚至继续出现负增长的可能性很大，因外管局20号文的效果仍将持续，商业银行还会有明显的购汇需求。

6月份的贸易数据显示，特殊监管区域物流贸易出口和对香港出口继5月大幅回落后继续下滑，但趋于平稳，显示贸易数据已经基本挤去了套利资本流入的水分。这一方面归功于海关部门加强了对虚假贸易活动的监管。另一方面，近期美元长期利率回升，人民币贬值预期加剧，美元兑人民币的套利空间大为降低，套利资本流入的动力减弱，或反而存在资本流出的压力。

海通证券首席宏观分析师姜超表示，6月的数据显示，扣除贸易顺差与FDI之后，金融项目流出约480亿美元，为连续两个月净流出。

**资金流出或导致利率中枢提升**

经历过6月流动性困局后，市场对中期资金面预期仍偏谨慎。分析师认为，未来外汇占款下降或成常态，央票重启或因此推迟，市场资金面将维持“紧平衡”。

姜超认为，虽然央行已采取了多项措施保证市场流动性稳定，但货币利率仍在3.7%中枢明显提升，资金出现流出或是重要原因。

中国银行间市场周一早盘主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

不过资金虽趋紧，回购利率的整体升幅尚有限，北京一银行交易员表示，主因是央行最近稳定货币市场利率的决心很大，令回购利率的上行动力受抑。

实际上，因6月财政存款的减少，市场因此是获得流动性注入的。“6月财政存款的减少，是一个季度性的投放。但6月银行对资金的需求量实在太大了，所以这800多亿的资金净投放完全被淹没了。”杨为敩说。

央行相关部门负责人此前指出，银行体系流动性的时点和季节性波动是一种常态，但由于商业银行对流动性管理未能高度重视，对流动性状况的预估不足，流动性管理措施不到位，加剧了流动性和利率的波动幅度。部分商业银行长期依赖同业资金来源，且期限错配，也导致流动性管理的压力加大。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/） (发稿 张胜男/谢衡; 审校 黄凯/杨淑祯)