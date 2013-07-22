中国新债：交行周四将招标发100亿元五年期固息债，用于小微企业贷款

路透上海7月22日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周一公告称，将于周四(25日)在银行间市场招标发行100亿元人民币五年期固息债，所募资金将专项用于发放小型微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债牵头主承销商为中信证券 ，海通证券 、中金公司、中信建投证券为主承销商。大公国际资信评估有限公司对发行人的主体评级和债券评级均为AAA级。

该期债发行期为7月26日-7月29日，起息日和缴款日同为7月29日。

截至2012年12月31日，交通银行资产总额为52,733.79亿元；当年实现合并口径的净利润584.76 亿元，同比增长15.07%；资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%。

该行是次发行债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。

交行A股周一早盘收报3.77元，跌0.07元或1.82%。最近三个月累计下跌18.81%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)