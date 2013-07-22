中国新债：交行周四将招标发100亿元五年期固息债，用于小微企业贷款

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海7月22日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行 周一公告称，将于周四(25日)在银行间市场招标发行100亿元人民币五年期固息债，所募资金将专项用于发放小型微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债牵头主承销商为中信证券 ，海通证券 、中金公司、中信建投证券为主承销商。大公国际资信评估有限公司对发行人的主体评级和债券评级均为AAA级。
该期债发行期为7月26日-7月29日，起息日和缴款日同为7月29日。
截至2012年12月31日，交通银行资产总额为52,733.79亿元；当年实现合并口径的净利润584.76 亿元，同比增长15.07%；资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%。
该行是次发行债券本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的金融债券。
交行A股周一早盘收报3.77元，跌0.07元或1.82%。最近三个月累计下跌18.81%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --