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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 12:04 BJT

日本债市：10年期公债收益率跌至两个月低点，因股市由升转跌

路透东京7月22日 - 日本指标10年期政府公债收益率(殖利率)周一跌至两个月低点，因股市走势低迷，提高债市投资魅力。

10年期公债收益率 下跌1.5个基点，至0.785%，为5月14日以来最低，并突破5月底以来的0.80-0.90%区间下缘。

日本股市回吐稍早涨幅，因日圆弹离低点后，获利了结卖压涌现。

10年期日本公债期货 最新报143.72，上涨0.28点，日经指数 下跌0.3%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李爽)
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