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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 12:04 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段下跌，目标82.00

0328GMT

* 市场在日本参议院选举之前买进，选后卖出

* 动能研究显示，五日均线、10日均线和20日均线开始向下趋势

* 7月初波林格区间上限后退，现目标为区间下限的81.94

* 7月低点82.34和稍早时的高点82.60分别是第一道支撑位/阻力位

* 浏览图表：(link.reuters.com/ker79t) (完)

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