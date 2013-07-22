《汇市简讯》美元指数在亚洲时段下跌，目标82.00

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 市场在日本参议院选举之前买进，选后卖出
* 动能研究显示，五日均线、10日均线和20日均线开始向下趋势
* 7月初波林格区间上限后退，现目标为区间下限的81.94
* 7月低点82.34和稍早时的高点82.60分别是第一道支撑位/阻力位
* 浏览图表：(link.reuters.com/ker79t) (完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --