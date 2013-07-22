版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 11:54 BJT

《汇市简讯》新西兰强震消息刺激澳元/新西兰元弹升，但趋势向下

0333GMT

* 受新西兰地震消息影响，开盘跳空上涨30个点子，站稳1.1600上方

* 地震灾情轻微，不会造成经济面影响

* 5日、10日、20日、周、及月的移动均线都随着波林格区间向下

* 初步支撑在周五低点1.1544，阻力在稍早高点1.1630

* 较长线目标在1.1400，为2008/2011年升势的76.4%回档位

* 技术图表(link.reuters.com/qer79t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐