《汇市简讯》新西兰强震消息刺激澳元/新西兰元弹升，但趋势向下

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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* 受新西兰地震消息影响，开盘跳空上涨30个点子，站稳1.1600上方
* 地震灾情轻微，不会造成经济面影响
* 5日、10日、20日、周、及月的移动均线都随着波林格区间向下
* 初步支撑在周五低点1.1544，阻力在稍早高点1.1630
* 较长线目标在1.1400，为2008/2011年升势的76.4%回档位
* 技术图表(link.reuters.com/qer79t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --