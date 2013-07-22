《全球市场》日圆反弹令日股涨势失去动能，其他亚太股市大多小涨

大宗商品多数走坚，因美元走软。美国原油期货 守在近16个月高位每桶109.32美元，期铜则升0.7%至每吨6,962美元。

金价 触及一个月高位每盎司1,317.30美元，持续自上个月跌至三年低位约1,180.71处反弹。

对于美联储正在“审视”一项2003年重大决定的消息，市场反应冷淡。当时该项决策系首度允许接受监管的银行业者进入实体大宗商品市场进行交易。

这则一句话的声明暗示美联储正在对银行在商品市场如何经营进行更深度且全面的检视。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)