《全球市场》日圆反弹令日股涨势失去动能，其他亚太股市大多小涨

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
大宗商品多数走坚，因美元走软。美国原油期货 守在近16个月高位每桶109.32美元，期铜则升0.7%至每吨6,962美元。
金价 触及一个月高位每盎司1,317.30美元，持续自上个月跌至三年低位约1,180.71处反弹。
对于美联储正在“审视”一项2003年重大决定的消息，市场反应冷淡。当时该项决策系首度允许接受监管的银行业者进入实体大宗商品市场进行交易。
这则一句话的声明暗示美联储正在对银行在商品市场如何经营进行更深度且全面的检视。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --