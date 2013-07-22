中国货币市场：大行分红等扰动回购利率多上行，七天及14天资金供应紧俏

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透上海7月22日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。
交易员并透露，在此前一轮资金紧张中，央行曾向部分机构定向提供了流动性，近期这些资金陆续到期，这对资金面也形成一定的“抽水”效应。
“蛮紧的，大行都不太出钱，出也基本都是隔夜的(资金)，”华东一银行交易员称。
她指出，期限在七天以上的资金，除一个月品种还有一些供给量外，整体供应很有限，“(部分政策性银行)早上出了一些，很快也收摊了。”
不过资金虽趋紧，回购利率的整体升幅尚有限，北京一银行交易员表示，主因是央行最近稳定货币市场利率的决心很大，令回购利率的上行动力受抑。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1110 3.0471 +6.39
七天 3.9221 3.7681 +15.40
14天 4.1095 4.0716 +3.79 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 3.5500 3.7650 -21.50
七天 3.7500 3.7250 +2.50
14天 3.8000 3.5850 +21.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1100 3.0892 +2.08
七天 3.9700 3.8300 +14.00
14天 4.1000 4.1000 0.00 Shibor 其中:隔夜 3.1035 3.0400 +6.35
七天 3.9250 3.7450 +18.00
三个月 4.6515 4.6525 -0.10 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --