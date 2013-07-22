中国货币市场：大行分红等扰动回购利率多上行，七天及14天资金供应紧俏

路透上海7月22日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

交易员并透露，在此前一轮资金紧张中，央行曾向部分机构定向提供了流动性，近期这些资金陆续到期，这对资金面也形成一定的“抽水”效应。

“蛮紧的，大行都不太出钱，出也基本都是隔夜的(资金)，”华东一银行交易员称。

她指出，期限在七天以上的资金，除一个月品种还有一些供给量外，整体供应很有限，“(部分政策性银行)早上出了一些，很快也收摊了。”

不过资金虽趋紧，回购利率的整体升幅尚有限，北京一银行交易员表示，主因是央行最近稳定货币市场利率的决心很大，令回购利率的上行动力受抑。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.1110 3.0471 +6.39

七天 3.9221 3.7681 +15.40

14天 4.1095 4.0716 +3.79 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 3.5500 3.7650 -21.50

七天 3.7500 3.7250 +2.50

14天 3.8000 3.5850 +21.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.1100 3.0892 +2.08

七天 3.9700 3.8300 +14.00

14天 4.1000 4.1000 0.00 Shibor 其中:隔夜 3.1035 3.0400 +6.35

七天 3.9250 3.7450 +18.00