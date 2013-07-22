中国汇市：人民币早盘微升，汇率市场化或迎推进时机但市场保持淡定

* 人民币即期早盘微升，供需相对均衡

* 利率市场化推进后，市场人士认为汇率市场化势必加速

* 6月外汇占款出现负增长，三季度内或持续

路透北京7月22日 - 人民币兑美元即期 周一微升，升幅逊于中间价。上周五央行出台措施推进利率市场化，全面放开贷款利率，市场人士认为汇率市场化也势必加速，不过周一开盘后供求保持此前相对均衡态势，未出现明显交易方向。

上海一外资行交易主管表示，三季度间人民币汇率可能会保持窄幅波动，个人认为四季度间重新小幅升值的可能性偏大。这是从上半年GDP和人民币升值的比率来进行的判断，上半年GDP弱的时候还在升值，6、7月该贬的时候没贬，而后期对高层保持GDP增长目标还是有信心，综合起来感觉人民币还是会升值。

“尽管市场上来看还是有贬值的需求，但要不要贬还是看中间价嘛。”他表示。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.1369元，上日收报6.1379元。今日人民币兑美元中间价 为6.1721元，上日中间价为6.1751元。

路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。

上述交易主管表示，由于20号文效果还会持续，三季度内人民币汇率供需相对均衡，7、8月份外汇占款微幅增长甚至继续出现负增长的可能性很大。

而这些条件也为加快汇率市场化改革提供了良好的时间窗口。他认为，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

东京汇市日圆周一震荡上涨，此前因日本首相安倍晋三在参院选举中大胜而一度下跌，因选举结果有助于其推进改革以刺激经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2760/90，上日尾盘为6.2770。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1350/80元，上一交易日尾盘报6.1336元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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