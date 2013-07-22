台湾货币市场：短率平稳，银行不急于回补积数

* 银行负数操作

* 短票发行不多

* 公债RP利率仍在低位

记者 高洁如

路透台北7月22日 - 台湾银行间短率周一平稳。市场资金充裕，尽管上周五的单日累积负数不小，银行仍旧不慌不忙，不急于回补积数，资金情势仍维持平稳。

上周五单日银行准备数字达负211亿台币，显示仍有不少银行负数操作。由于刚过了6月季底的紧缩因素，银行多觉得7月的货币市场资金情况不致吃紧，因此全体银行间的准备数字仍相当小。

〞大概是市场觉得钱太多了，到很晚再补(积数)也没关系。〞一票券商调度人士表示。

此外，根据去年情况，去年底退税的金额约280亿台币；今年预计国库退税也将在7月30日转入银行、31日退回客户。

此外，7月也是上市柜公司现金股利发放高峰。初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负211亿台币，累计超额准备为58亿，加计前期1%的超额准备为1,111亿台币。

本地时间12:02时，

**台币兑美元 走升6.8分报29.910。

**台股 升0.58%，报8,109.03点；成交量 报526.1亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.295-0.388%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂在0.388-0.50%，上日在0.380-0.420%。

**短票量也不多**

短票市场方面，一位大型银行交易人士表示，市场上的短票量一直不够，因此资金的配置上也没办法高度利用。

台湾央行今日存单到期金额3,211.50亿台币，发行金额尚未公布。 。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平。

本周央行存单到期总额为1兆140.75亿台币，本周存单到期金额为：周二1,260.5亿、周三678.5亿、周四2,610.5亿、周五2,379.75亿台币。紧缩因素则有周二财政部发行102-7期91天国库券，金额200亿台币、周四财政部发行102-8期273天国库券，金额350亿台币、周五财政部发行102/8期20年公债，金额300亿台币。

**公债持稳低位**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳于低位，惟有一大型票券商将公债RP利率进一步调低，因券源不足。资金调度人士表示，今日整体金融体系资金仍宽裕，但可供承作的筹码有限，月底前利率料维持在此一低档水位。

证券交易商表示，今日有中油10年期公司债61亿台币及台电七年期公司债40.5亿台币交割，有客户上周就来电框券。不过由于对后市保守，交易商对持有中油、台电这类发行期较长的类公债兴趣缺缺，因此并不会有太多新增的券可供承做。

针对本周将有台塑化 、台积电 及台达电 陆续发放现金股利，他们指出，今天还没有感受到发放股利的效应。

“还没看到投信基金遭赎回，纵然如此，利率应该不会反弹。”一位证券商交易员说。

一大型票券市场人士则称，今日调低公债RP利率至0.50-0.53%，主要是因为券源不足，且调券的利差愈来愈小。惟另一票券商交易员则说，今日RP利率仍持平于上日，没有进一步调整。

台湾上市柜公司自7月底起将开始密集发放现金股利，初步统计，今年最高额的现金股利发放为台积电高达777亿台币的现金股利。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，上日在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。