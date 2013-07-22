《路透基点特写》打算发债的企业改变想法，贷款受到更多关注

路透香港7月22日 - 继前一阶段债券发行活动大增之后，亚洲借款人正在把目光转向贷款市场。至少有三家高收益企业将首次借款，而在此之前，所有三次发债努力都无果而终。

香港上市的中国油田服务提供商与设备生产商海隆控股有限公司，新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司，以及越南房地产开发商Vingroup Joint Stock Co最初曾在债券市场寻求廉价融资，而今都在寻求贷款。贷款银行家相信，将有更多的借款人追随其脚步。

“我们与客户密切合作，向其提供有关资本市场的解决方案，满足其融资需求。眼下有融资需求的企业借款人把目光投向了贷款市场，因为该市场基本保持稳定，而且流动性仍然很强。我们看到，由于其它资本市场比较波动，关于贷款市场的咨询正在增加，未来几个月该市场的融资活动可能增加，”渣打银行负责组织亚洲联贷及分配的Amit Lakhwani表示。

除了日本和澳洲以外的发行者，今年上半年以美元、欧元和日圆发行的债券总计达905亿美元，创出了最高纪录，但5月22日以来放缓至只有33亿美元。当日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示将在今年稍晚开始退出量化宽松计划。

5月22日以后，只有两家次投资级亚洲企业发售债券：韩国MagnaChip Semiconductor发售了2.25亿美元高收益债券，印尼Multipolar本周完成了一笔2亿美元的Reg S类型债券。

虽然这显示债券市场仍然向企业开放，而且对于某些高收益发行人来说，提供规模、期限和投资者等方面的多样化，但最近债券收益率跳升意味着贷款现在可能提供更便宜的价格--而且在波动性大幅降低的环境中提供确定性更强的融资。

在三家尝试进入贷款市场的三家公司中，海隆控股有限公司准备通过德意志银行和汇丰控股(HSBC)发行美元计值的债券进行了路演。福建省闽中有机食品有限公司在指定德意志银行和摩根大通负责发行Reg S类型债券之后，在3月初推迟了投资者会议。去年12月，Vingroup差一点通过花旗集团和瑞士信贷发行1-1.5亿美元、三年内不可赎回的债券，但后来不了了之。

Vingroup是这三家借款人中评级最低的，而且最接近成功发行债券。B/B+ (标准普尔/惠誉)信用评级的商议价格约为12.0-12.5%。福建省闽中有机食品有限公司的评级为Ba3/BB- (穆迪/标普)，而海隆控股有限公司的评级是Ba2/BB (穆迪/惠誉)。

贷款银行家将观望，其它曾表示有意发债的公司是否会跟随这三家公司进入贷款市场。例如，一些中国企业在启动路演或指定承办银行之后，尚未完成发债计划。

电脑生产商联想集团指定瑞士信贷和高盛担任共同全球协调行，可能安排一笔美元债券。联想集团在6月中进行了路演，但由于全球市场波动，本月初该公司并未发债。

中国龙源电力集团股份有限公司6月初指定四家银行安排路演，但尚未开始融资。保利地产集团股份有限公司也是如此，6月中旬聘请银行安排路演。