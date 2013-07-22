更新版 1-香港个股：华润电力合并华润燃气建议遭大比数否决，股价明显上扬

* 华润电力股东会以大比数否决与华润燃气合并建议

* 消息令华润电力午盘初段股价升幅扩大至逾5%

* 分析师指否决合并对两家公司均有正面作用 (新增更多详情)

路透香港7月22日 - 最近备受负面消息困扰的华润电力 再遇波折，其与华润燃气 合并的建议遭到股东会大比数否决，计划不会进行；其股份午盘初段升幅扩大至逾5%。

华润电力中午在联交所一份声明中称，今早召开的特别股东大会，由于反对票数达64.15%，赞成票只有35.85%，故与华润燃气的合并之建议未获通过，有关计划不会进行。

这椿由母公司华润集团牵头的合并交易，目标是由华润电力对华润燃气以换股方式进行吸收合并，合并后华润电力将易名为“华润能源控股有限公司”继续在联交所上市。

不过分析师对于合并建议带来协同效应存疑，其中花旗此前的报告指出，虽然华润能源作出多项保证，但是供气项目的投资回报率乃基于长期假设，供气项目的投资风险难以评估，因此认为难以说服华润电力的少数股东对合并方案投予赞成票。

自合并方案公布以来，华润电力股价显着受压，或多或少反映出部分投资者对合并方案的取态，加上公司近日备受负面消息困扰，令股价跌势加剧。自5月初合并方案公布至上周五为止，华润电力累计跌逾30%。

一名分析师称，对于合并方案遭否决属意料之内，这也是投资者乐见的结果，相信对两家公司股价有正面作用。

香港时间13:02，华润电力升幅扩大至5.7%，报17.82港元；华润燃气亦升3.02%，报19.76港元。大市恒生指数 则跌0.15%。

此前一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。另一方面，华润电力部分小股东组成联盟，指公司于2010年以高价收购劣质的山西煤矿，并入禀香港高等法院，要求法院批准他们代表公司控告20名现任及前任华润电力董事。

上周五新华社引述中国国资委有关部门负责人表示，国资委已注意到网络上关于记者实名举报华润集团高管层的相关报导。目前，有关部门正在对华润集团进行审计。国资委将根据审计结果，研究相应措施；如果存在违法违纪问题，将依法依纪严肃处理。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)