东京汇市：日圆震荡上行，此前安倍晋三赢得参院选举

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3152 1.3142 +0.08 -0.32 1.3194 美元/日圆 99.93 100.64 -0.71 +15.21 86.74 欧元/日圆 131.41 132.26 -0.64 +14.81 114.46 美元/瑞郎 0.9394 0.9406 -0.13 +2.61 0.9155 英镑/美元 1.5284 1.5266 +0.12 -5.95 1.6251 美元/加元 1.0357 1.0365 -0.08 +4.39 0.9921 澳元/美元 0.9210 0.9168 +0.46 -11.38 1.0393 新西兰元/美元 0.7923 0.7930 -0.09 -4.35 0.8283 澳元/日圆 92.030 92.270 -0.26 +2.11 90.130 新西兰元/日圆 79.180 79.810 -0.79 -43.77 140.820 英镑/日圆 152.72 153.64 -0.60 +8.45 140.82 澳元/新西兰元 1.1616 1.1554 +0.54 -7.37 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --