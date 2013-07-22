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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 12:42 BJT

东京汇市：日圆震荡上行，此前安倍晋三赢得参院选举

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3152      1.3142       +0.08       -0.32      1.3194
 美元/日圆                            99.93      100.64       -0.71      +15.21       86.74
 欧元/日圆                           131.41      132.26       -0.64      +14.81      114.46
 美元/瑞郎                           0.9394      0.9406       -0.13       +2.61      0.9155
 英镑/美元                           1.5284      1.5266       +0.12       -5.95      1.6251
 美元/加元                           1.0357      1.0365       -0.08       +4.39      0.9921
 澳元/美元                           0.9210      0.9168       +0.46      -11.38      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7923      0.7930       -0.09       -4.35      0.8283
 澳元/日圆                           92.030      92.270       -0.26       +2.11      90.130
 新西兰元/日圆                       79.180      79.810       -0.79      -43.77     140.820
 英镑/日圆                           152.72      153.64       -0.60       +8.45      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1616      1.1554       +0.54       -7.37      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)
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