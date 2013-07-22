中国债市动态：现券收益率普涨，流动性进一步趋紧致抛压加重

路透上海7月22日 - 中国银行间债市现券周一早盘收益率普涨，其中信用债涨幅较大。交易员称，现券延续前期疲弱走势，而在今日资金稍显紧张的市况下，不少机构选择沽出手中券种为先，而考虑到资金利率短期难以下行，基本面政策预期不确定性仍存，现券未来走势亦较悲观。

他们并指出，此外市场对央行上周五的贷款利率放开解读存在分歧，但不乏部分机构解读偏空，因此加大抛压，而以高评级信用债更为明显。

“收益率明显往上了，五年中石油上了7个点左右，成交在4.80%，估值在4.73%”广发银行交易员吴思捷称，“国债也上来了点，但是幅度没有信用债大，7年国债大概3个点。”

他并指出，资金今天有些紧张也导致现券抛压比较重，此外，“市场可能认为周五的贷款利率放开的政策偏利空吧”。

中国银行间市场周一早盘主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

上海另一银行交易员称，资金利率仍相对处于高位，市场对未来流动性预期本来就比较悲观，而央行贷款利率放开被一部分机构解读为利率市场化步伐的加快，或将因此认为基本面好转有望。

“不过贷款这个东西，说不清楚，直接影响(交投行为)的还应该是资金面的情况以及基本面预期”他补充。

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。