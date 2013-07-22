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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 13:05 BJT

《台湾新债预测》20年公债102/8得标利率料在2.090-2.125%

路透台北7月22日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(23日)将标售的20年期公债102/8
A02108=TWO得标利率将落在2.090-2.125%。  
    
   以下为交易员观点整理:  
   * 国际债市气氛好转，300亿台币筹码偏少。
   * 财政部在2.15%以上截标机率偏高，得标利率欲走高不易。
   * 下周还有30年券要标售，以绝对收益为考量的买盘料不会积极下标。   
    
   以下为预测得标利率区间:     
   * 2.090-2.125%；最低预估在2.000%，最高在2.150%。    
    
   最新报价:     
   * 截至本地时间12:28为止，102/8公开发行前交易殖利率弹5个基点，报2.165%。发行前
交易期间的高低点分别为2.165%和2.000%。     
    
   以下为交易商对102/8期公债得标利率的预估区间:     
    
            金融机构              最低(%)               最高(%) 
           中型寿险1                2.000                  2.050
           中型寿险2                2.100                  2.150
           中型寿险3                2.100                  2.140
           大型寿险1                2.080                  2.120
           大型寿险2                2.050                  2.100
        大型金融机构                2.100                  2.130
                中值                2.090                  2.125
 (完) 
    
    参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选  

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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