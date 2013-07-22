更新版 1-台湾金融：台寿保称洽谈策略伙伴尚未有明确进展

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透台北7月22日 - 台湾人寿 周一表示，到目前洽谈策略伙伴尚未有明确进展，也还没有到委托财务顾问的阶段。
台寿保总经理林钦淼指出，董事会已授权洽谈策略伙伴，有一直在研究，但目前没有比较明确的进展，还没有到委托财务顾问的阶段，本人并没有接洽过中信金控。
苹果日报周一引述消息人士指出，台寿保希望售出价格每股25、26台币以上，投资银行人士则预估，最终成交价应介于每股21-26台币之间。
为增强资本适足率及争取投资机会，中信金控 今年4月已完成现金增资200亿台币，因此市场揣测满手现金的中信金将出手并购，不过目前传闻对象很多，包括日本东京之星银行、宏利人寿在台分公司等。
“目前没有增资计画，现阶段投资机会都还没有很明显，不可能一直跟股东要钱!”中信金财务主管高丽雪称。
对于市场传言中信金将并购台寿保，她则表示，对个案一概都不予以评论。
台寿保收涨2.87%，报23.3台币，中信金亦收高1.31%，报19.35台币；表现均优于台湾加权指数 0.54%涨幅。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --