更新版 1-台湾金融：台寿保称洽谈策略伙伴尚未有明确进展

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路透台北7月22日 - 台湾人寿 周一表示，到目前洽谈策略伙伴尚未有明确进展，也还没有到委托财务顾问的阶段。

台寿保总经理林钦淼指出，董事会已授权洽谈策略伙伴，有一直在研究，但目前没有比较明确的进展，还没有到委托财务顾问的阶段，本人并没有接洽过中信金控。

苹果日报周一引述消息人士指出，台寿保希望售出价格每股25、26台币以上，投资银行人士则预估，最终成交价应介于每股21-26台币之间。

为增强资本适足率及争取投资机会，中信金控 今年4月已完成现金增资200亿台币，因此市场揣测满手现金的中信金将出手并购，不过目前传闻对象很多，包括日本东京之星银行、宏利人寿在台分公司等。

“目前没有增资计画，现阶段投资机会都还没有很明显，不可能一直跟股东要钱!”中信金财务主管高丽雪称。

对于市场传言中信金将并购台寿保，她则表示，对个案一概都不予以评论。