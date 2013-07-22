中国新债：天津滨海农商行周四发至多15亿元债，资本新规后首含减记条款

路透上海7月22日 - 中国天津滨海农村商业银行股份有限公司周一公告称，将自周四(25日)在银行间市场发行至多15亿元人民币二级资本债券，期限10年，为“中国版”巴塞尔协议III今年起实施后的首个含有减记条款的二级资本工具。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债所募资金全部用于充实二级资本，提高资本充足率；在第五年末附有条件的发行人赎回权，牵头主承销商为瑞信方正证券，高盛高华证券和西南证券为联席主承销商。

联合资信评估有限公司对天津滨海农商行主体信用评级为AA-级，对本期债券的信用评级为A+级。该期债发行首日和发行期同为7月25日，7月26日为起息日和缴款截止日。

“中国版”巴塞尔协议III于今年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从今年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。

减记条款是指，当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

当债券本金被减记后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者：(1)银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；(2)相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。

2012年已有农商行尝试对发行的次级债附加核销或转股条件。武汉农商行去年8月29日发行了12亿元10年期固息次级债，票面利率为6.50%，主承销商为瑞信方正证券。

今年银行资本新规实施后，有多家商业银行曾提出发行减记型二级资本工具的计划，工行 就已披露，拟于2014年末前新增发行不超过600亿元等值减记型合格二级资本工具计划，建行 也拟于2015年底前新增发行不超过600亿元等值减记型合格资本工具。

之后，中国银行 和农业银行 也披露了相关意向。

天津滨海农村商业银行成立于2007年12月24日，注册资本44.48亿元。截至2012年末，该行资产总额590.21亿元，同期末不良贷款率1.38%，资本充足率12.18%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)