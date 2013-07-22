重温稿-《台湾新债预测》20年公债102/8得标利率料在2.090-2.125%

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透台北7月22日 - 路透周一的调查显示，台湾周二(23日)将标售的20年期公债102/8 A02108=TWO得标利率将落在2.090-2.125%。 以下为交易员观点整理: * 国际债市气氛好转，300亿台币筹码偏少。 * 财政部在2.15%以上截标机率偏高，得标利率欲走高不易。 * 下周还有30年券要标售，以绝对收益为考量的买盘料不会积极下标。 以下为预测得标利率区间: * 2.090-2.125%；最低预估在2.000%，最高在2.150%。 最新报价: * 截至本地时间12:28为止，102/8公开发行前交易殖利率弹5个基点，报2.165%。发行前 交易期间的高低点分别为2.165%和2.000%。 以下为交易商对102/8期公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 中型寿险1 2.000 2.050 中型寿险2 2.100 2.150 中型寿险3 2.100 2.140 大型寿险1 2.080 2.120 大型寿险2 2.050 2.100 大型金融机构 2.100 2.130 中值 2.090 2.125 (完) 参看台湾债市相关新闻，请点选 ；路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。