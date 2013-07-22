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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 13:50 BJT

日本经济：央行审议委员佐藤健裕称，调高消费税是财政改革的关键

路透福岛7月22日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周一表示，调高消费税是重振该国财政体质的重要一步。

佐藤健裕在福岛与商业领袖会晤后在记者会上表示，“日本央行按照其大胆政策，买进七成的新发行日本公债，这可能被解读成把政府债务货币化。为了避免有这种错误的解读，政府努力着手财政改革是非常重要的。”

他并称，日本央行仍有政策选项，如果出现危及日本经济的风险，对于政策选项持开放态度。其并称，为了市场操作的灵活性，日本央行持有的日债平均存续期可暂时降至六年以下。若中短期日本公债稳定，将稳定整个公债收益率曲线。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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