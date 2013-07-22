新兴汇市：马币与坡元领涨亚洲货币，受益于空头回补

20国集团(G20)周六承诺，经济成长优先于撙节，这令人更加期待主要国家将持续推出政策刺激。

G20发表声明之际，投资人正密切关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否及将于何时缩减月度买债规模。

不过在包括汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值及韩国第二季经济成长等重要数据出炉前，新兴市场货币上档仍受限。

Scotiabank资深汇率策略师Sacha Tihanyi在一份致客户报告中表示，“本周的中国PMI数据预料将持续低于50，而韩国成长数据则料将持续远低于季度成长均值，这有可能会对亚洲货币构成阻力。”(完)

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