银行观点：下半年中国房价向上趋势未改，供求失衡矛盾仍存--交行

路透上海7月22日 - 中国交通银行金融研究中心发布的下半年系列展望报告指出，尽管上半年中国出台号称“史上最严”的“国五条”房地产调控政策，但房价仍温和上升。下半年来看，国内房地产市场供求失衡矛盾仍存，房价向上趋势未改。

报告预计，下半年决策层将更注重长短期政策结合，适时启动房产税扩容等长效机制的制定和落实。一方面，出台新政进行限购限贷调控加码的必要性和可能性已不大，但在长效机制全面建立和发挥效能以前，行政手段仍将占主导地位。

另一方面，决策层正对调控思路做出适当调整，将房地产调控向更长期持续的方向引导，酝酿许久的房产税扩围将获得实质性推进，作为新型城镇化配套政策的土地改革也将被越来越多地考虑和提及。

“（下半年）房价总体依旧向上，但涨幅较上半年平稳。”报告指出，其原因包括：首先是在供需矛盾未得到根本缓解的情况下，被抑制的刚性需求和楼市强大的吸金能力仍将为支撑房价上涨提供动力，特别是集聚能力较强的一线和重点二线城市，其房价上行压力依然处于全国前列。

“在需求端，首次置业及改善性需求依然旺盛，调控下房价依然坚挺的局面更增强了市场对房价上涨的预期。”报告指出。

其二是开发企业资金较为充裕，进行降价促销的动力不足，部分开发商利用预售监管推迟开盘以观望或待涨；其三是土地市场的持续火热终将传导至商品房市场，未来房价将面临着更大的上涨压力。

但未来市场中也存在着一系列影响房价下行的因素，如国际资本回流美国的动力增强，中国面临资本外流压力；中央要求金融业加大对实体经济服务力度；银行在存贷比约束下存在贷款收紧压力等。