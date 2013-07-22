更新版 1-中国灾情：甘肃省6.6级地震已造成47人死亡，296人重伤--新华社

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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(更新最新伤亡人数和细节)
路透北京7月22日 - 据新华社报导，中国西北省份甘肃省岷县、漳县交界地震已导致47人死亡296人重伤。
此外，国家卫生计生委派出临床专家小组，将于今日赶赴灾区指导工作，并通知陕西、四川卫生厅做好准备，随时根据需要派出卫生应急队伍支援灾区，并收治灾区转运的伤员。
新华社此前报导，从甘肃省地震局了解到，周一7时45分左右，岷县、漳县交界处发生的里氏6.6级地震。（完） (发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月