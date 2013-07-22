更新版 1-中国灾情：甘肃省6.6级地震已造成47人死亡，296人重伤--新华社

(更新最新伤亡人数和细节)

路透北京7月22日 - 据新华社报导，中国西北省份甘肃省岷县、漳县交界地震已导致47人死亡296人重伤。

此外，国家卫生计生委派出临床专家小组，将于今日赶赴灾区指导工作，并通知陕西、四川卫生厅做好准备，随时根据需要派出卫生应急队伍支援灾区，并收治灾区转运的伤员。