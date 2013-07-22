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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:22 BJT

《中国基金发行日程表》--7月22日

路透上海7月22日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
*交银施罗德定期    交银施罗德基金 建设银行      7/19-8/8
 支付月月丰债券A/C

*信诚中证800医药   信诚基金       中国银行      7/22-8/9
 指数分级A/B

*诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
一年定期开放债券、

*中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
 回报灵活配置混合

*国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
 医药100指数

*华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
 ETF联接A/C

 建信双债增强      建信基金       中信银行      6/26-7/23
 债券A/C
  
 博时月月薪        博时基金       招商银行      7/2-7/23
 定期支付债券

 博时裕益灵活      博时基金       建设银行      6/28-7/25
 配置混合

 景顺长城策略精选  景顺长城基金   中国银行      7/1-7/26
 灵活配置混合

 景顺长城四季      景顺长城基金   农业银行     *7/1-7/26
 金利纯债债券A/C
 
 中海安鑫保本混合  中海基金       浦发银行      7/2-7/26
   
 嘉实丰益策略      嘉实基金       交通银行      7/4-7/26
 定期开放债券
    
 易方达纯债1年     易方达基金     建设银行      7/8-7/26
 定期开放债券A/C

 招商沪深300       招商基金       中国银行      7/8-7/26
 高贝塔指数分级/A/B

 民生加银岁岁      民生加银基金   建设银行      7/1-7/30
 增利定期开放债券A/C
    
 长盛年年收益      长盛基金       中国银行      7/3-7/31
 定期开放债A/C
    
 华安纳斯达克      华安基金       建设银行      6/13-7/31
 100指数人民币/美元现钞/美元现汇

 中银盛利纯债      中银基金       工商银行      7/4-8/2
 一年定期开放债(LOF)

 广发美国房        广发基金       中国银行      7/8-8/2
 地产指数QDII人民币/美元

 银河岁岁回报      银河基金       邮储银行      7/8-8/2
 定期开放债券A/C

 富国医疗保健      富国基金       工商银行      7/10-8/2
 行业股票

 国泰美国房地产    国泰基金       中国银行     *6/13-8/2
 开发股票(QDII)
    
 银华中证转债      银华基金       中国银行      7/15-8/2
 指数增强分级/A/B
    
 银华信用          银华基金       中国银行      7/15-8/2
 四季红债券 
    
 民生加银平稳      民生加银基金   建设银行      7/8-8/6
 添利定期开放债券A/C

 工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行      7/17-8/7
 行业股票  
    
 国泰目标收益      国泰基金       建设银行      7/12-8/8
 保本混合 

 国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行      7/10-8/9
 一年期定期开放债券A/C 

 工银瑞信月月薪    工银瑞信基金   交通银行      7/15-8/9
 定期支付债券
   
 华夏永福养老      华夏基金       农业银行      7/18-8/9
 理财混合                        
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 金融地产ETF 
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 能源ETF     
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 医药卫生ETF  
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 主要消费ETF 
 ================================================================================
    
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)   
                                                                                         
 
 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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