《中国基金发行日程表》--7月22日

路透上海7月22日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *交银施罗德定期 交银施罗德基金 建设银行 7/19-8/8 支付月月丰债券A/C *信诚中证800医药 信诚基金 中国银行 7/22-8/9 指数分级A/B *诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券、 *中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 *国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 *华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 建信双债增强 建信基金 中信银行 6/26-7/23 债券A/C 博时月月薪 博时基金 招商银行 7/2-7/23 定期支付债券 博时裕益灵活 博时基金 建设银行 6/28-7/25 配置混合 景顺长城策略精选 景顺长城基金 中国银行 7/1-7/26 灵活配置混合 景顺长城四季 景顺长城基金 农业银行 *7/1-7/26 金利纯债债券A/C 中海安鑫保本混合 中海基金 浦发银行 7/2-7/26 嘉实丰益策略 嘉实基金 交通银行 7/4-7/26 定期开放债券 易方达纯债1年 易方达基金 建设银行 7/8-7/26 定期开放债券A/C 招商沪深300 招商基金 中国银行 7/8-7/26 高贝塔指数分级/A/B 民生加银岁岁 民生加银基金 建设银行 7/1-7/30 增利定期开放债券A/C 长盛年年收益 长盛基金 中国银行 7/3-7/31 定期开放债A/C 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/31 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 中银盛利纯债 中银基金 工商银行 7/4-8/2 一年定期开放债(LOF) 广发美国房 广发基金 中国银行 7/8-8/2 地产指数QDII人民币/美元 银河岁岁回报 银河基金 邮储银行 7/8-8/2 定期开放债券A/C 富国医疗保健 富国基金 工商银行 7/10-8/2 行业股票 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 *6/13-8/2 开发股票(QDII) 银华中证转债 银华基金 中国银行 7/15-8/2 指数增强分级/A/B 银华信用 银华基金 中国银行 7/15-8/2 四季红债券 民生加银平稳 民生加银基金 建设银行 7/8-8/6 添利定期开放债券A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 7/17-8/7 行业股票 国泰目标收益 国泰基金 建设银行 7/12-8/8 保本混合 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 7/10-8/9 一年期定期开放债券A/C 工银瑞信月月薪 工银瑞信基金 交通银行 7/15-8/9 定期支付债券 华夏永福养老 华夏基金 农业银行 7/18-8/9 理财混合 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)