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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 13:59 BJT

东南亚股市：大部分股市上涨，印尼股市因获利了结下跌

菲律宾股市 、马来西亚股市 及越南股市 小升约0.1%。

然印尼股市 下跌0.57%至4697.44点，因绩优股 遭获利了结而承压。绩优股下跌0.94%。

MNC证券周一在研究报告中表示，印尼卢比 疲弱可能损及企业的表现，这些企业对美元的曝险较高。

泰国股市 因公共假期而休市。(完) 　　
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