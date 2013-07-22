东南亚股市：大部分股市上涨，印尼股市因获利了结下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
菲律宾股市 、马来西亚股市 及越南股市 小升约0.1%。
然印尼股市 下跌0.57%至4697.44点，因绩优股 遭获利了结而承压。绩优股下跌0.94%。
MNC证券周一在研究报告中表示，印尼卢比 疲弱可能损及企业的表现，这些企业对美元的曝险较高。
泰国股市 因公共假期而休市。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --