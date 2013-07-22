东南亚股市：大部分股市上涨，印尼股市因获利了结下跌

菲律宾股市 、马来西亚股市 及越南股市 小升约0.1%。

然印尼股市 下跌0.57%至4697.44点，因绩优股 遭获利了结而承压。绩优股下跌0.94%。

MNC证券周一在研究报告中表示，印尼卢比 疲弱可能损及企业的表现，这些企业对美元的曝险较高。