《分析师观点2》台湾6月外销订单年减3.5%不如预期，中国景气放缓

路透台北7月22日 - 台湾经济部周一公布，6月外销订单较上年同期衰退3.5%，逊于市场预估的年增0.8%，为连续第五个月衰退。分析师认为，中国景气放缓令全球复苏脚步放慢，未来前景不算乐观。

经济部新闻稿中表示，因电脑受到手持装置挤压，需求依旧疲弱，高阶智慧型手机销售低于预期，加上传统货品订单尚未明显回升，抑制6月订单成长动能，致较上月及上年同月均呈负成长。

经济部并称，据外销订单受查厂商对7月接单看法，预期7月整体外销订单金额将较6月略增。另厂商对第三季接单展望显示，今年第三季外销订单展望将较第二季佳。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年6月 2013年5月

外销订单 -3.5 -0.4

路透调查 +0.8 -1.0

订单区域

中国大陆(含港) -1.7 +3.5

美国 +2.2 +2.9

欧洲 -10.4 -6.8

日本 -12.8 -16.5

**市场评论**

星展银行分析师 马铁英：

一方面6月由于全球担忧美国宽松政策(QE)的退场，使得全球金融市场的动荡增加，当月的股市大跌，多少影响了企业的投资、或订单被延后或担误。

另一方面，实体经济上，下半年更大的忧虑尤其是中国的复苏情况不明，由于中国新任领导人主要针对长期的经济改革，非追求短期的成效，因此预估中国经济复苏会比先前预期的时间要来得长。外销订单的情况来看，下半年订单可能与先前变化不大。我们将下修台湾明年经济预估至3-3.5%，原本为4.2%。

元大投顾分析师 王诚宏:

原以为比较基期不高，6月外销订单应该是正成长的，结果没想到是负的。原因是资通讯产业表现更弱，主要是来自于高端手机零售不佳导致清库存引发的效应，且来得又快又急。此外，塑橡胶与化学产业的复苏也慢，可能与产业观望国际油价走高到底是昙花一现或是波段性的上涨有关。

我认为第三季的表现还是会比第二季好，厂商的调查也显示，连续两个月对未来展望乐观。第三季应该会有传统旺季该有的表现，且去库存与岁修皆告一段落。

凯基投顾分析师 蔡耀德：

6月的订单来看成长性来东协为主，只能说欧、美复苏情况不明，订单的能见度还是不高。原本各方预期今年中以后景气会明朗，但因中国景气明显放缓，美国减斥字的负面影响也持续当中，6月订单情况并不好。

自从上周台积电 的第三季预估不佳，估计电子供应链的订单可能会下修。预估7-8月的外销订单年变动率大致与去年持平，年终的需求可望拉抬9月的订单金额明显较7-8月成长。产业复苏的情况来看，东协的汽油、柴油需求不错，塑胶产品因去年基期低也可望有较佳的表现。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收升4.3分，报29.935。

--台股加权股价指数 收高0.54%至8,105.45点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(http:/www.moea.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处5月最新预估，今年GDP(国内生产总值)年增率为2.4%，并预估今年出口年成长2.82%，进口年成长3.91%。该处预估全年消费者物价指数(CPI)为年增1.23%。

--台湾央行6月底时已连续八季维持利率不变，重贴现率维持在1.875%。