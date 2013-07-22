韩国金融：明年初将在韩国交易所展开现货黄金交易，盼根除非法交易

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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路透首尔7月22日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周一表示，韩国将在2014年初开始在主要交易所进行现货黄金交易，盼提高交易透明度并根除逃税的非法交易。
金融服务委员会在声明稿称，韩国每年在当地市场有100-110吨黄金交易，其中55-70吨为透过非法交易以避开缴交10%加值税等支付。
声明稿表示，明年第一季将在韩国交易所展开现货黄金交易，最小交易单位将可到1-10克，以助散户加入。
根据金融服务委员会声明稿及该委员会官员，在实物交割中，将使用1公斤的金条，而交易所的黄金交易将免除3%的黄金进口关税。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --