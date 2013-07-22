韩国金融：明年初将在韩国交易所展开现货黄金交易，盼根除非法交易

路透首尔7月22日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周一表示，韩国将在2014年初开始在主要交易所进行现货黄金交易，盼提高交易透明度并根除逃税的非法交易。

金融服务委员会在声明稿称，韩国每年在当地市场有100-110吨黄金交易，其中55-70吨为透过非法交易以避开缴交10%加值税等支付。

声明稿表示，明年第一季将在韩国交易所展开现货黄金交易，最小交易单位将可到1-10克，以助散户加入。