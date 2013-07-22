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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:25 BJT

韩国金融：明年初将在韩国交易所展开现货黄金交易，盼根除非法交易

路透首尔7月22日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周一表示，韩国将在2014年初开始在主要交易所进行现货黄金交易，盼提高交易透明度并根除逃税的非法交易。

金融服务委员会在声明稿称，韩国每年在当地市场有100-110吨黄金交易，其中55-70吨为透过非法交易以避开缴交10%加值税等支付。

声明稿表示，明年第一季将在韩国交易所展开现货黄金交易，最小交易单位将可到1-10克，以助散户加入。

根据金融服务委员会声明稿及该委员会官员，在实物交割中，将使用1公斤的金条，而交易所的黄金交易将免除3%的黄金进口关税。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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