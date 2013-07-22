《汇市简讯》欧洲开盘：安倍政府赢得参议院选举，为推进改革亮绿灯

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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* 美元兑日圆下跌0.70%，欧元兑日圆下跌0.36%，澳元兑美元上涨0.58%，欧元兑美元上涨0.11%
* 美元稍早高见101.05日圆，之后最低至99.60，自民党胜选后的涨势遇获利了结
* 亚洲股市持坚，日经指数回吐早前1.2%的涨幅；沪综指跌0.21%，此前中国放开贷款利率管制
* 葡萄牙总统称，政府应留任来解决危机
* 金价上涨助推澳元兑美元走强，以美元计价的现货金价触及一个月高点1,322(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --