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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:30 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：安倍政府赢得参议院选举，为推进改革亮绿灯

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* 美元兑日圆下跌0.70%，欧元兑日圆下跌0.36%，澳元兑美元上涨0.58%，欧元兑美元上涨0.11%

* 美元稍早高见101.05日圆，之后最低至99.60，自民党胜选后的涨势遇获利了结

* 亚洲股市持坚，日经指数回吐早前1.2%的涨幅；沪综指跌0.21%，此前中国放开贷款利率管制

* 葡萄牙总统称，政府应留任来解决危机

* 金价上涨助推澳元兑美元走强，以美元计价的现货金价触及一个月高点1,322(完)

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