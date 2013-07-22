韩国股市：受造船类股涨势带动收高，但汽车类股下跌

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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路透首尔7月22日 - 韩国股市周一收高0.5%，受助于现代重工 等造船类股的涨势。最新连串的新订单显示疲弱的造船业终于快要见到等待已久的好转。
韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收高至1,880.35点，结束连续两日下跌。
外资净买超190亿韩元韩股，此前为连续两日卖超。
现代重工大涨4.8%。大宇造船 劲扬3.1%，三星重工 上涨1.8%。
不过科技股和汽车股表现落后。三星电子 收于平盘。
起亚汽车 下跌0.7%。
日本首相安倍的执政联盟赢得参议院选举，给长期刺激政策大开绿灯，日圆有下滑的可能。
弱势日圆通常对韩国出口业者不利，有损其在海外市场与日本企业的竞争力。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月