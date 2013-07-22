韩国股市：受造船类股涨势带动收高，但汽车类股下跌

路透首尔7月22日 - 韩国股市周一收高0.5%，受助于现代重工 等造船类股的涨势。最新连串的新订单显示疲弱的造船业终于快要见到等待已久的好转。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收高至1,880.35点，结束连续两日下跌。

外资净买超190亿韩元韩股，此前为连续两日卖超。

现代重工大涨4.8%。大宇造船 劲扬3.1%，三星重工 上涨1.8%。

不过科技股和汽车股表现落后。三星电子 收于平盘。

起亚汽车 下跌0.7%。

日本首相安倍的执政联盟赢得参议院选举，给长期刺激政策大开绿灯，日圆有下滑的可能。