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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 14:31 BJT

澳洲股市：收升站上5,000点，但回吐盘初升幅

路透悉尼7月22日 - 澳股周一收升0.6%，金融和资源股领涨，受中国利率改革及日本参院选举结果所提振，但其他亚股下跌，使盘初升幅回吐。

澳股S&P/ASX 200指数 收升29.8点，报5,001.9点。盘初时一度触及两个月高位。周五则下跌0.4%。(完)
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