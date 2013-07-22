台湾债市：20年券发行前交易殖利率于标售前日冲高，实质买盘想法讳莫如深

路透台北7月22日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一收平盘，收敛早盘的跌幅。交易员指 出，主要受20年券102/8发行前交易殖利率走高的影响，因交易商对明日的标售保守以对。 惟依据路透对五家寿险公司与一家大型金融机构的调查结果显示，102/8得标利率料落在2.090-2.125%。 有的寿险公司甚至预估得标利率将有机会下探2.00%，显示这些实质买盘的心态，并非全然偏空保守。 一大型票券资深交易员认为，长券得标利率的高低，与寿险业的保费收入呈现正相关。虽然今年上半年的 保费收入较去年同期下滑6.9%，但仍与2010、2011年相当，而当时20年券的得标利率是在2.0%附近。 “这次标售高低点落差很大，但可确定的是，2.0%以上是寿险业有兴趣的买点。”他说。 但也有证券商交易员认为，从近期处所交易的状况来看，中长券成交气氛冷清，因此对于明日标售结果偏 保守看待。不过若得标利率在2.15%以下，殖利率曲线有机会向下修正。 交易员预估明日102/2殖利率主要交投区间在1.05-1.08%，10年券102/6殖利率主要区间暂看1.46-1.49%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 0.00 1.0600 1.0450-1.0630 21.0 10 102/6 +1.25 1.4725 1.4650-1.4725 1.5 20 102/8 +4.50 2.1600 2.1150-2.1650 3.5 交易商认为，过去寿险业在标债前的看法，不似这次出现较大的歧异。因此标售结果有可能低见至2.05% 以下，但也有可能高于2.15%，但若太高，也会重演前次财政部在30年增额券截标的戏码。 一位持偏多看法的寿险交易主管认为，20年公债的合理利率已经反映了，但其他金融商品的投资报酬率却 还没上来，像货币市场的利率就是。 “空袭警报已经结束了，还是要过日子，不是吗?”他说。 但另一位寿险交易员则强调，由于下周还有一期30年券要标售，在乎绝对收益的实质买盘，应该会将部分 资金移往30年券。 “对拿不拿都可以的人，高一点比较好。”该交易员称。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4725 5 102/2 1.0600 2 102/4 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)