《中国新债预测》需求弱国开首次混和增发固息浮息债，shibor债相对稍好

* 招标品种: 国开行第27-28期固息；34-35期浮息债混合增发

* 期限及金额：上限均为50亿元

* 招标时间: 周二(23日)：1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10

* 受访人数: 6位(银行、券商）

* 预测区间: 4.25%-4.40%；4.18%-4.35%；8bp-20bp；14bp-25bp

* 预测均值: 4.31%；4.30%；16bp；21bp

路透上海7月22日 - 鉴于近期新债发行市场部分品种需求不佳，中国国家开发银行 周二将首次将不同期限固息债和浮息债混合增发。不过路透调查显示，今日资金较前期趋紧而且市场对短期预期不佳，明日新债发行难免承压。

其中，一年和三年固息增发债收益率预测均值分别为4.31%和4.30%，五年和七年浮息增发债利差均值则为16基点(bp)和21bp，而且不排除明日招标前预期值再上行的可能。另外，疲弱需求下，shibor基准的浮息债，因绝对收益较高，需求较固息债料相对稍好。

在周一农发行一年和五年两期固息债利率飙高影响下，业内人士纷纷调整对明天国开行固息债的预测。

北京一大型银行交易员称，在农发债结果公布后，市场对明天国开行固息债利率预期上调。他个人认为，国开一年期债虽然发行量较小，但收益率预期也上修至4.3%，三年则在4.35%附近。

农业发展银行周一下午招标的一年和五年期固息债，中标利率同为4.30%。交易员称，今日资金市场流动性供应紧俏，影响短债需求，不安的情绪漫延导致上述两期债利率明显高于二级水平。

银行间资金市场周一主要回购利率 上行。因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列，最终交易时间并被迫延长，以满足部分未轧平头寸机构的交易需求。

在不佳市况下，市场认为明日shibor基准的浮息债需求有望好于固息债，因绝对值相对较高。

北京一券商分析师认为，目前市场情绪极为不稳，明日国开债定位还需要看其设定的投标上限。一级发行需求明显不足情况下，因绝对收益较高，浮息债吸引力可能会较固息债略好一些。

明日增发的两期浮息债，招标采用的利率基准为今日(22日)三个月SHIBOR的五日均值 ，即4.6588%；首次付息的基准利率则为上述债首次招标时的5.02%。

银行间市场国开行shibor基准浮息到期收益曲线 显示，五年和七年利差分别为0.1348%和0.1762%。按4.6588%的基准值计算，折合收益率较同期限固息品种 均高出逾50个bp。

北京另一银行交易员则表示，此前国开固息长债需求疲弱，该行转为将需求和价值较好的短期固息债和中长期Shibor债“组合发行”，以吸引弱市中的配置力量，显示其减少投资者忧虑情绪，稳定一级市的用心。

“(近两周)金融债收益率曲线长端快速上行，已经积累了一定的回调压力，市场或将逐渐出现交易性机会。”该交易员指出。

2012年起，国开行开始尝试五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债，单个品种增发上限一般在40亿-70亿元间。此后，国开行于今年初推出浮息债四债联发，并且包括定存基准及Shibor基准两个品种。此前每次增发，都仅限于固息或浮息品种同时增发。

上述增发债的具体条款如下：

第27期债第二次增发 第28期债第二次增发

---------------------------------------------------

发行总量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

票面利率 3.9100% 3.9799%

招标时间 7月23日9:30-10:30 7月23日9:30-10:30

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

缴款日/起息日 7月29日/7月18日 7月29日/7月18日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 7月31日 8月2日

基本承销额 不设立 不设立

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

---------------------------------------------------

第34期第一次增发 第35期第一次增发

------------------------------------------------------------

招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/浮息 七年/浮息

利率基准 三个月shibor 三个月shibor

票面利差 0bp 14bp

招标时间 7月23日9:30-11:10 7月23日9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标 单一价格(荷兰式)招标

起息日 7月23日 7月23日

缴款日 7月29日 7月29日

分销期 7月25日-7月29日 7月25日-7月29日

上市日 8月2日 8月2日

基本承销额 无 无

付息频率 按季付息 按季付息

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------