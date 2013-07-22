英国个股：葛兰素史克称在华部分高管似乎已经违反中国法律

路透伦敦7月22日 - 目前在中国面临严重贿赂丑闻的葛兰素史克 周一表示，在华部分高管似乎已经违反法律。

这家英国制药商的新兴市场主管Abbas Hussain在声明中称，“葛兰素史克中国区某些熟知公司系统的高管的行为似乎已超出工作流程和控制之外，这违法了中国法律。”

Hussain上周被派往中国负责葛兰素史克对本次危机作出回应，他已与中国公安部会面，会上他也承诺将评估葛兰素史克的商业模式，此举将导致公司在华降价。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)