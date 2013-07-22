英国个股：葛兰素史克称在华部分高管似乎已经违反中国法律

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦7月22日 - 目前在中国面临严重贿赂丑闻的葛兰素史克 周一表示，在华部分高管似乎已经违反法律。
这家英国制药商的新兴市场主管Abbas Hussain在声明中称，“葛兰素史克中国区某些熟知公司系统的高管的行为似乎已超出工作流程和控制之外，这违法了中国法律。”
Hussain上周被派往中国负责葛兰素史克对本次危机作出回应，他已与中国公安部会面，会上他也承诺将评估葛兰素史克的商业模式，此举将导致公司在华降价。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月