《汇市简讯》美元兑日圆守在100.00附近，仍偏向上档

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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* 日经收涨利多美元兑日圆，走势仍偏向上档
* 上方仍有卖兴，海外基金仍想出脱多仓
* 但如果出现上升的迹象，卖单就有可能被取消
* 101.00处仍挂有期权相关操作，在该水平上方有大型停止单，下跌之前的盘初高位在100.74
* 据称盘初有“非正式”交易高见101.05日圆，但触碰失效选择权完整无损
* 日本选后触及的低点在99.60日圆，日本方面买单来自进口商和投资者等常见来源(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月