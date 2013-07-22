《汇市简讯》美元兑日圆守在100.00附近，仍偏向上档

0647GMT

* 日经收涨利多美元兑日圆，走势仍偏向上档

* 上方仍有卖兴，海外基金仍想出脱多仓

* 但如果出现上升的迹象，卖单就有可能被取消

* 101.00处仍挂有期权相关操作，在该水平上方有大型停止单，下跌之前的盘初高位在100.74

* 据称盘初有“非正式”交易高见101.05日圆，但触碰失效选择权完整无损

* 日本选后触及的低点在99.60日圆，日本方面买单来自进口商和投资者等常见来源(完)

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