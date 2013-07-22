全球金市：上扬1.7%至一个月高位，受技术买盘推动

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1317.74 22.00 +1.70 -21.31
现货银 19.94 0.48 +2.47 -34.15
现货铂金 1434.75 11.25 +0.79 -6.53
现货钯金 748.00 3.50 +0.47 8.09
COMEX期金 1317.60 24.70 +1.91 -21.37 39425
COMEX期银 0.20 0.00 +2.49 -99.34 8575
汇率
欧元/美元 1.3148
美元/日圆 100.07
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月