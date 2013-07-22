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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 15:40 BJT

全球金市：上扬1.7%至一个月高位，受技术买盘推动

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1317.74 22.00 +1.70 -21.31

现货银 19.94 0.48 +2.47 -34.15

现货铂金 1434.75 11.25 +0.79 -6.53

现货钯金 748.00 3.50 +0.47 8.09

COMEX期金 1317.60 24.70 +1.91 -21.37 39425

COMEX期银 0.20 0.00 +2.49 -99.34 8575

汇率

欧元/美元 1.3148

美元/日圆 100.07

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)
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