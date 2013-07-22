中国资管：上周银行理财产品发行550款，环比增加90款

路透北京7月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（7月13日-7月19日）74家银行共发行了550款理财产品，发行银行数较上期报告增加7家，产品发行量增加90款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共176款，市场占比为32.00%；非保本型理财产品共374款，市场占比为68.00%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 272款 +59款 4.48% -1个基点

外币债券和货币市场类 14款 +4款 1.64% +13个基点

结构性理财产品 15款 +8款 6.65% +1个基点

其他类理财产品 245款 +23款

其他类理财产品市场占比下降至44.55%。

上周还有银行发行了1款信贷类产品和3款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.80%和4.88%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下期 17 -6 3.42% +11个基点

1个月至3个月（含） 323 +52 4.51% -10个基点

3个月至6个月（含） 129 +20 4.61% -10个基点

6个月至1年（含） 63 +20 4.74% +15个基点

1年以上期 7 +3 6.19% -24个基点

上周48家银行共发行了272款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长为367天；预期年化收益率最低2.50%，最高为5.70%，与上期报告相比最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益率下滑30个基点。

上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 7 2.57% 3.37%

1个月至3个月 185 68.01% 4.42%

3个月至6个月 57 20.96% 4.61%

6个月至1年 21 7.72% 4.93%

1年以上 2 0.74% 4.95%

**到期产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有682款产品到期，其中有176款产品公布了到期收益率，公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类290款，结构类33款，所有公布了到期收益率的产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.33%，较上期报告上升4个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.18%，较上期报告上升68个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有22款，所有产品为人民币产品。