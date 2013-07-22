更新版 1-新债招标：中国农发行一年和五年债利率相同，资金显紧市场不安情绪发酵

* 农发行一年和五年债利率同为4.30%

* 明显高于二级市场

* 今日资金显紧回购利率略涨，但不安情绪影响更大 (新增市场评论和更多内容)

路透上海7月22日 - 中国农业发展银行周一下午招标的一年和五年期固息债，中标利率同为4.30%。交易员称，今日资金市场流动性供应紧俏，影响短债需求，不安的情绪漫延导致上述两期债利率明显高于二级水平。

银行间市场周一主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

业内人士透露，农发行稍早招标的一年期和五年期固息债，中标利率同为4.30%；投标倍数则分别为1.54倍和1.66倍。

上海一银行交易员认为，农发行一年和五年利率持平，且高于二级，或因“资金有点紧，(不安)情绪是主要原因。”

二级市场上，剩余期限约2.74年的农发行固息债130407券，在新债招标结束前，最后成交 在4.2227%；约4.7年的农发固息债130406券最新成交 在4.0650%。

银行间市场农发和进出口行固息政策债到期收益率曲线 显示，截至上交易日，一年和五年收益率分别为4.0527%和4.1714%。

农发行今日招标的两期债，计划发行上限同为100亿元人民币，分别为其今年第14和15期金融债，一年期一次还本付息，五年期则按年付息。均采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。