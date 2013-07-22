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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 15:32 BJT

《汇市简讯》投机客看空欧元兑美元，但风险仍偏向上行

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* 1.3093-57的日线一目均衡云区仍是区间交易人士的关注焦点

* 据传亚洲主权买家在1.3180附近

* 上周投机客借势亚洲央行卖盘行动，却遭轧仓

* 在本周PMI和IFO数据出炉前，多数人主张做空欧元兑美元

* 虽然动能丧失且轧仓持续，但空仓规模几未缩减

* 更易攻的方向可能仍是上涨；轧仓程度可能带来强冲击。(完) (编译 隋芬; 审校 张荻)
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