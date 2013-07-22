中国资管：上周41款集合信托产品发行，贷款与地产占主流

路透北京7月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（7月13日-7月19日）21家信托公司发行了41款集合信托产品，发行量环比增加5款，增幅为13.89%。无论是发行情况还是成立情况来看，资金运用领域分类地产占比最高，而资金运用方式分类中贷款占比最高。

从期限上看，其中38款产品公布了期限，平均期限为26.16 个月，环比缩短1.27个月。12个月、18个月和24个月期产品最高预期收益率为分别为8.94%、9.20%和10.27%。

40款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.87亿元，环比增加0.52亿元，增幅为22.07%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为117.71亿元，环比增加33.04亿元，增幅为39.02%。

募集规模最大的是中融信托发行的“安邦置业股权投资结构化集合资金信托计划”，募集规模为36.10亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了17款，工商企业领域产品发行了12款，金融领域产品发行了5款，证券投资领域产品发行了3款，基础设施领域产品发行了1款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了19款，权益投资类产品发行了9款，组合运用类产品发行了4款，证券投资类产品发行了3款，股权投资、债权投资、其他类产品各发行了2款。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 12款 8.94% -0.13个百分点

13个月期 1款 9.20% ~

15个月期 1款 10.40% ~

18个月期 2款 9.20% +0.37个百分点

22个月期 1款 9.60% ~

24个月期 11款 10.27% +0.75个百分点

25个月期 4款 10.00% ~

28个月期 1款 9.50% ~

36个月期 2款 8.56% -1.75个百分点

60个月期 1款 10.50% ~

120个月期 2款 ~ ~

注：~表示数据不可得。

**成立集合信托产品29款，中融信托地产股权产品募得10亿元**

上周18家信托公司成立了29款集合信托产品，成立数量环比减少14款，降幅为32.56%。其中35款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.99亿元，环比降低0.26亿元，降幅为20.57%。

22款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.88亿元，环比增加0.89亿元，增幅为89.95%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为54.64亿元，环比增加11.99亿元，增幅28.11%。

其中，中融信托成立的“合肥佳源巴黎都市股权投资集合信托计划”募集资金规模最大，达到10.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

有19款新成立产品公布了期限，平均期限为25.89个月，环比延长6.29个月。本周共有9款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.62%，环比上升0.08个百分点。

从资金运用领域来看，房地产领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了5款，证券投资领域产品成立了4款，基础设施领域产品成立了3款，金融领域产品成立了2款，其他领域产品成立了8款。