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亚洲 | 2013年 7月 22日 星期一 15:58 BJT

更新版-新兴汇市：日圆反弹引发新兴亚币空头回补

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 日圆                           99.94      100.54       +0.60      -13.16       86.79
 坡元                          1.2628      1.2663       +0.28       -3.24      1.2219
 台币                          29.924      29.978       +0.18       -2.63      29.136
 韩元                         1118.60     1121.70       +0.28       -4.29     1070.60
 泰铢                           30.94       31.07       +0.42       -1.07       30.61
 菲律宾披索                     43.19       43.35       +0.38       -4.94       41.05
 印尼卢比                    10060.00    10070.00       +0.10       -4.27     9630.00
 印度卢比                       59.41       59.35       -0.09       -7.43       54.99
 马币                          3.1780      3.1925       +0.46       -3.78      3.0580
 人民币                        6.1387      6.1379       -0.01       +1.49      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 高琦)
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