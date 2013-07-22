更新版-新兴汇市：日圆反弹引发新兴亚币空头回补

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 99.94 100.54 +0.60 -13.16 86.79 坡元 1.2628 1.2663 +0.28 -3.24 1.2219 台币 29.924 29.978 +0.18 -2.63 29.136 韩元 1118.60 1121.70 +0.28 -4.29 1070.60 泰铢 30.94 31.07 +0.42 -1.07 30.61 菲律宾披索 43.19 43.35 +0.38 -4.94 41.05 印尼卢比 10060.00 10070.00 +0.10 -4.27 9630.00 印度卢比 59.41 59.35 -0.09 -7.43 54.99 马币 3.1780 3.1925 +0.46 -3.78 3.0580 人民币 6.1387 6.1379 -0.01 +1.49 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 高琦)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月