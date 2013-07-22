中国债市：利率互换上行，6月外汇占款负增长强化资金前景谨慎预期

路透北京7月22日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一全线上行，幅度超10个基点(bp)。交易员表示，机构本就认为流动性前景存不确定性，而稍早公布的6月外汇占款负增长更是强化了市场偏空气氛，推IRS走升。

交易人士并指出，近期债市一级配置需求孱弱，加之交易户对收益的要求致多次中标利率高于预期，这也成为推利率互换走升的原因之一。

如市场预期，6月外汇占款并未承担起投放基础货币的作用。路透根据中国央行周一公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

“一年大概比上周高了13个bp，五年大约涨13-15个bp。”北京一银行交易员称，“虽然回购利率变动不大，但是钱紧的预期还在这，大家看后面不是很好，外汇占款数据更强化了大家的悲观预期。”

针对央行上周五放开贷款利率对今日IRS的影响，他认为，方向性的影响不大。利率互换后市可能仍难脱资金面的影响。

中国农业发展银行周一下午招标的一年和五年期固息债，中标利率同为4.30%。交易员称，今日资金市场流动性供应紧俏，影响短债需求，不安的情绪漫延导致上述两期债利率明显高于二级水平。而最近两周招标的国债，农发行、进出口行等发行的中长期金融债利率较预期走高。

中国银行间市场周一主要回购利率 大多上行，因大行上缴分红等因素持续扰动，除隔夜资金供给尚可外，七天及14天期资金供应都相对紧俏，部分大行亦加入借钱行列。

中国央行上周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 4.0160/4.1180 3.9930/4.0760 4.0020/4.0900 4.0580/4.1480 4.0813/4.3038

上周五 3.9920/4.1020 3.8920/3.9700 3.9220/4.0070 3.9640/4.0550 3.9375/4.2425

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变化 +0.0240/+0.0160 +0.1010/+0.1060 +0.0800/+0.0830 +0.0940/+0.0930 +0.1438/+0.0613

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。