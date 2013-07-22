中国资管：银行理财发展十年规模近10万亿，迎来全方位监管--报告

路透北京7月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的报告显示，截至2013年二季度末，银行理财市场的存续规模达到9.85万亿元人民币，上月上线的“全国银行业理财信息登记系统”，意味着银监会开启了对银行理财市场、业务和产品的全方位监管。

从2003年中国首款银行理财产品面世至今，银行理财市场已经走过了10年的发展历程。2004年以来，国内银行理财市场经历了爆发式的增长：新发产品规模从2004年的0.04万亿，到2012年的30.36万亿，十年间银行理财市场以年均近100%的规模增速迅速崛起。截至2013年二季度末，银行理财市场的存续规模达到9.85万亿元，成为中国财富管理市场上仅次于信托业的第二大资产管理行业。

普益财富研究员曾韵佼在报告中表示，对国内广大的居民投资者而言，银行理财市场为其提供了一个良好的投资渠道，使普通投资者在“无风险”的银行存款与“高风险”的股票投资之间寻找到了一个风险-收益程度适中的固定收益理财市场。但与此同时，在银行理财市场创新生长的背后，近年来理财产品中风险事件的频频发生，也为整个银行理财行业的发展带来了不少负面影响。

2013年6月，银监会下发《关于全国银行业理财信息登记系统（一期）运行工作有关事项的通知》，要求此后各商业银行发行的理财产品都需纳入“全国银行业理财信息登记系统（一期）”进行备案，这在理财产品信息的透明化方面向前迈进了一大步，同时也意味着银监会开启了对银行理财市场、业务和产品的全方位监管。

此番上线的全国银行业理财信息登记系统（一期），从产品申报、发行、存续和终止四个方面，要求商业银行在产品募集起始日前10个工作日，对产品的74个数据元信息如实填报。从产品设计、发售、投资运作、产品详细信息、存续期和到期信息披露等方面，对理财业务进行全流程规范和监管。

这将为银行理财业务的规范发展开启了全新的一页。监管层能通过此系统搜集到详实的实务信息，建立起庞大的基础数据库，在防范业务风险、推动行业规范、加大业务透明度等方面，为此后制定银行理财业务相关法规起到极大的参考和推动作用。

**产品设计端：会计核算要求深化**

在银行产品设计端，系统增加了产品审批人、设计人、投资经理和业务联络人的信息填报，这可能开启理财产品的问责机制。在产品设计信息方面，要求填报产品期限、运作模式和会计核算方式等。明确将理财产品期限划分为：T+0、7天（含）以内、7天-1个月（含）、1-3个月（含）、3-6个月(含)、6-12个月（含）和1年以上；对于开放式产品，则要求填报每次滚动或开放申购赎回的周期。将理财产品的运作模式分为：封闭式净值型、封闭式非净值型、开放式净值型和开放式非净值型四种。

目前市场上的产品大多为封闭式非净值型，即在存续期内不再接受新的投资也不能赎回，且在产品终止时按照约定收益率兑付；其余三种产品类型，则各自代表了理财产品今后可能的发展方向。同时，系统要求产品在申报时明确会计核算方式，清晰划分了表内资产和表外资产，这是对“8号文”中会计核算要求的深化。

**产品投资运作：并未禁止资金池**

对理财产品的投资运作，关键的数据元信息体现在：资产配置方式、产品管理模式、定价方式、投资类型、合作模式和投资资产种类及比例这六个要素上。

在资产配置方式上，监管层对此前业界争论已久的资产池模式并未禁止，将理财资产的配置方式划分为单一资产配置（一对一）、资产组合配置（一对多）和资产池配置（多对多）三种，这有利于监管层对各类资产配置情况进行摸底，为下一步出台详实的监管措施提供参考。

在投资类型的界定上，将银行理财产品划分为：结构性、货币市场工具类、债券类、非标准化债权类、基金股票类、股权类、另类、混合类和代客境外理财九种，这是监管层首次对产品类型的划分方式进行规范，将起到详尽监管理财资金具体流向的作用。在投资类型的判定上，采用了80%作为临界点，即若80%以上（含）的资产投资到某一领域，则算作该类型产品；将货币市场工具类与债券类产品分开，有利于更清晰地监管资金流向，区别分析银行理财产品对货币市场和债券市场的影响。

在产品管理模式上，根据实际管理资金运作主体的不同，分为特殊目的载体（SPV）、银行为实际管理人、资产管理公司为实际管理人、其他机构为实际管理人四类。这一信息的搜集，使监管层能了解到理财资金运作模式，并对其中可能出现的风险进行划分与监控。

在理财业务的合作模式上，系统要求商业银行填报：商业银行独立运作、银信、银保、银基、银证、混合类（两种以上合作模式）或者其他。在2012年监管层放开证券公司、基金公司、保险公司和期货公司的资产管理业务之后，各类机构之间的理财合作层出不穷。在业务合作中，不同类型的金融机构能各自发挥自身所长，有利于资金得到更有效的利用，但由于参与机构不止一家，投资中的风险控制问题日渐成为焦点。对各类合作模式的投资规模进行监控，能使监管层及时发现其中的风险并进行引导。

**产品信息披露：银行与客户分利将一目了然**

信息披露是理财产品监管中最重要的一环，也是投资者最为关注的部分。在银监会此前下发的多份法规中，均要求商业银行充分履行银行责任，切实做好理财业务的信息披露

此次上线的全国银行业理财信息登记系统（一期），尚无对理财产品存续期数据元的规范，但对产品到期信息的披露做出了较为详尽的规定。其一体现在产品终止日期方面：要求填写理财产品实际终止日期、投资本金到账日、投资收益到帐日。目前在银行理财产品投资结束日和资金到账日之间，一般会有2-3天的资金闲置期，这期间投资者资金无法获得任何收益，此次系统将这一资金闲置期细化到了T+n，便于统计不同银行、不同产品系列的资金闲置期限。