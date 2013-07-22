亚洲橡胶：TOCOM期胶连四涨，受日股上扬及库存下滑支撑

标题新闻：巴西上月爆出食品安全丑闻后，牛肉出口将在4-5月恢复正常水平--巴西冷冻食品协会
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“在日相安倍晋三的执政阵营于周日参议院选举大胜后，股价上涨，加上日本生胶库存下降，推动盘初的买盘，不过在股市削减稍早涨幅后，期胶投资者也了结获利。”Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida称。
日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利。
日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，7月10日止的10日内，日本生胶库存下降301吨至11,284吨，为2月20日以来最低 。
Yoshida表示，TOCOM期胶价格将上下震荡一阵子，取决于日股和日圆走势。
上海期交所主力1月期胶合约 上涨75元人民币，报每吨18,665元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月合约 近持平，最新报每公斤227.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月