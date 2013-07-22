亚洲橡胶：TOCOM期胶连四涨，受日股上扬及库存下滑支撑

“在日相安倍晋三的执政阵营于周日参议院选举大胜后，股价上涨，加上日本生胶库存下降，推动盘初的买盘，不过在股市削减稍早涨幅后，期胶投资者也了结获利。”Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida称。

日本首相安倍晋三的执政联盟在周日的参议院选举中获得绝对性胜利。

日本橡胶贸易协会周五最新公布的数据显示，7月10日止的10日内，日本生胶库存下降301吨至11,284吨，为2月20日以来最低 。

Yoshida表示，TOCOM期胶价格将上下震荡一阵子，取决于日股和日圆走势。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨75元人民币，报每吨18,665元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月合约 近持平，最新报每公斤227.5美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 于春红)