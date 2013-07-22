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市场报道 | 2013年 7月 22日 星期一 16:34 BJT

《汇市简讯》美元指数多头押错，退场可能临近

0807 BUZZ-

* 投机客一直在市场跌势中增持美元多仓

* 多仓规模截至7月19日达到290亿美元

* 贝南克7月10日的讲话令美元指数大跌，11日触及82.41

* 投机客美元多仓规模现为220亿美元，美元指数从7月11日至目前在82.34-83.46之间

* 美元指数目前报82.46

* 若收在日线图一目均衡云区底部82.10的下方，多头可能缴械。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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